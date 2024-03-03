هدف "غريب" لليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي يُثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز اللاعب ليونيل ميسي ثنائية، ساعد من خلالها في فوز فريقه إنتر ميامي على أورلاندو سيتى بنتيجة 0/5، على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن مباريات الجولة الثالثة من القسم الشرقي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وجاء هدف النجم الأرجنتيني الأول بطريقة غريبة، إذ سدد زميله جوردي ألبا الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن مدافع المنافس أبعد الكرة من على خط المرمى، قبل أن ترتطم بالقائم وبصدر ميسي وتكمل طريقها لداخل الشباك.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" مع هذا الهدف، إذ رأى البعض أنه من أسهل الأهداف التي سجلها ليونيل ميسي منذ ممارسته لعبة كرة القدم.

ووصل اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 للهدف رقم 500 في مختلف الدوريات التي لعب فيها، بعد خوضه 586 مباراة.

فيما وصل ميسي للمساهمة التهديفية رقم 4 في الدوري الأمريكي هذا الموسم، إذ سجّل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.