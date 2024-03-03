حالة تحكيمية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا تثير جدلاً.. هذا ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت حالة تحكيمية خلال مباراة بين نادي ريال مدريد ونظيره فالنسيا، على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني (لا ليغا)، جدلاً.

وكان الحكم جيل مانثانو قد ألغى هدفاً لصالح فريق "الميرنغي" في الوقت المحتسب بدل الضائع وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدفين لمثلهما.

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة في الوقت الذي وجّه فيه إبراهيم دياز، لاعب نادي ريال مدريد، كرة عرضية على رأس زميله جود بيلينغهام، ليضع الكرة في شباك المنافس.

ولاقت هذه الحالة التحكيمية اعتراضاً كبيراً من جانب فريق "الميرنغي"، إذ قال كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق "الميرنغي"، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لا يمكن قول الكثير، لقد حدث شيء غير مسبوق، لم يحدث لي هذا من قبل، وليس هناك ما يمكنني إضافته".

وتابع قائلاً: "لو أطلق الصافرة عندما تصدى نادي فالنسيا للكرة لكان الأمر صحيح، لكنه سمح بالاستمرار واستحوذنا على الكرة، أعتقد انه ارتكب خطأً".

رغم التعادل، مازال نادي ريال مدريد في صدارة ترتيب "لا ليغا" برصيد 66 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، جيرونا، فيما يقع نادي فالنسيا في المركز التاسع بـ37 نقطة.