مصر.. إلغاء مباراة لنادي الزمالك في بطولة إفريقية لهذا السبب

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نشر الأحد ، 03 مارس / آذار 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الزمالك المصري إلغاء مباراة الفريق مع نظيره سوار الغيني، التي كان من المقرر إقامتها في القاهرة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكشف فريق "الفارس الأبيض" عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أن النادي تلقى إخطاراً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإلغاء المباراة.

وأوضح نادي الزمالك أن الاتحاد الإفريقي سيتخذ قراره النهائي بشأن المباراة في الأيام المقبلة.

وكان نادي سوار الغيني قد تعذر عليه السفر والوصول إلى الأراضي المصرية في الوقت المناسب لأسباب طارئة، مما تسبب في إلغاء مباراته مع فريق "الفارس الأبيض".

ويتصدر نادي الزمالك سلم ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الكونفدرالية، برصيد 13 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويغادر فريق "الفارس الأبيض" مصر ويتجه إلى المملكة العربية السعودية، الاثنين، لخوض نهائي كأس مصر، أمام منافسه الأهلي.