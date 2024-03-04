دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه من الممكن اللعب بدون اللاعب كيليان مبابي في دوري أبطال أوروبا، كما هو الحال في الدوري الفرنسي.

وكان إنريكي قد استبدل مبابي في آخر مباراتين للنادي الباريسي، وعندما سُئل في وقت سابق عن سبب ذلك، أجاب المدرب الإسباني، قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً سيتعين علينا اللعب بدون كيليان، إنّه قرار اتخذته بهدف تقديم الأفضل للفريق".

وخلال مؤتمر صحفي يسبق مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد الإسباني، قال أحد الصحفيين، مخاطبًا لويس إنريكي: "سابقًا قلتُ إنه يتعين على الفريق اللعب بدون مبابي عاجلاً أم آجلاً، هل هذا الأمر ينطبق أيضاً على مباريات دوري أبطال أوروبا؟"

وردّ مدرب النادي الباريسي، قائلاً: "ربما نعم وربما لا، من يعلم؟"، في إشارة منه إلى إمكانية عدم البدء باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أو استبداله قبل صافرة النهاية.

ورفض إنريكي التعليق على سؤال آخر، حول ما إذا كان أداء مبابي في تراجع، بعد تقارير صحفية عن رحيل اللاعب عن الفريق، وانتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

ويعتبر مبابي الاسم الأكثر تداولاً في سوق الانتقالات، إذ ارتبط اسمه بكثرة بفريق "الميرنغي" مؤخرًا.