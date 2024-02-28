فيديو أمير قطر يهمس بأذن مبابي مع ماكرون يثير تفاعلا

مبابي يكشف لـCNN تفاصيل اتصال ماكرون به قبل تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للقطة يهمس فيها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بأذن اللاعب كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأثارت اللقطة تكهنات رواد مواقع التواصل حول فحوى الحوار الذي دار بين أمير قطر ومبابي وبجوارهما كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

ويشار إلى أن مقطع الفيديو المتداول حدث خلال حضور أمير قطر مأدبة عشاء رسمية أقامها ماكرون على شرف الأمير والوفد المرافق له في قصر الاليزيه.

وكان مبابي قد نشر صورا مع مصافحته لأمير قطر والرئيس الفرنسي وزوجته سيدة فرنسا الأولى، مكتفيا بتعليق أيقونة "الميدالية" بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) والتي يتابعه عليها أكثر من 13.4 مليون متابع.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان، مع نهاية عقده في ختام موسم 2024/2023، إذ ورد أنه وافق على الانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، وفقاً لتقارير متعددة، منها لصحيفة "Le Parisien" وشبكة "ESPN"، نقلاً عن مصادر لم يتم ذكرها.