محمد أبو تريكة يوضح سبب "كراهية" جماهير الزمالك له.. هذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أهمية مباراة الديربي لأي لاعب حول العالم، مُشيراً إلى أنها فرصة لتصحيح المسار.

وخلال ظهوره على شاشة قنوات "beIN SPORTS" على هامش تحليل مباراة ديربي مانشستر، الأحد، قال أبو تريكة: "دائمًا الماتشات الكبيرة تحب تلعبها كلاعب"، مُضيفًا: "أنا أفتقد هذا الشعور في المباريات الكبيرة، ليه جمهور الزمالك بيكرهني؟..لأنني سجّلت 13 هدفًا في مرماهم، دائماً هذه اللقاءات تكون للتاريخ"، على حد قوله.

وسبق للنجم المصري السابق أن شارك في ديربي القاهرة بين النادي الأهلي والزمالك بين عامي 2004 و2013.

ونجح أبو تريكة (45 عامًا) في زيارة شباك فريق الزمالك 13 مرة، ليكون من أكثر اللاعبين تسجيلاً في الديربي.