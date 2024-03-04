دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فوز نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم تحت 13 عامًا هذا الموسم، الذي فاز به قبل نهاية البطولة بثلاث جولات.

ونشر حساب فريق "العالمي" على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، لقطات مصورة من تتويج النادي بلقب دوري البراعم، قائلاً: "أبطال اليوم..نجوم المستقبل".

وحرص رونالدو على تهنئة ابنه كريستيانو جونيور، الناشط في نادي النصر للبراعم وزملائه في الفريق بعد فوزهم باللقب، إذ كتب عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً): "تهانينا للفريق".

ومثّل جونيور فريق "العالمي" للبراعم بعد انضمام والده، رونالدو، لفريق الرجال في يناير/ كانون الثاني 2023.

ويستعد النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاماً، ورفاقه لمواجهة نادي العين الإماراتي، مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.