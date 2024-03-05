دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب إيرلينغ هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته مع الفريق، خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة "السيتيسينز" مع نادي كوبنهاغن، في دوري أبطال أوروبا.

وزعمت تقارير صحفية بأن المهاجم النرويجي غير سعيد في مدينة مانشستر، وبأنه سيغادر أسوار الفريق وينتقل للعب في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وعندما سُئل هالاند عن مستقبله، بعد شائعات انتقاله لنادٍ آخر، أجاب قائلاً: "أنا سعيد حقًا مع نادي مانشستر سيتي، سعيد بالأشخاص الذين أحيط بهم، المدير الفني ومجلس الإدارة والإدارين".

وأضاف هالاند: "غدًا، لا يمكنك معرفة ما يخبئه المستقبل لك ولكني سعيد، يمكنك (الصحفي) كتابة هذا، ولكن عليك كتابة كل ما قلته من قبل".

وحول استمرار الحافز لديه، بعد أن نجح فريقه في الفوز بالثلاثية خلال الموسم الماضي، قال المهاجم النرويجي: "يمكنك أن تفكر في الأمر من خلال طريقتين، أنا أبلغ 23 عاماً، وتذوقت معنى هذا النجاح، وأعرف كيف أعمل، وأريد الفوز به مرة أخرى، الأمر بهذه البساطة".

وأكمل هالاند: "يجب أن تعيش كل شيء في كرة القدم، إذا كنت ستفكر كثيراً هذا أمر ليس بالجيد، إذا كان لديك ضغط، هذا ليس بالأمر الجيد، حياتي عن كرة القدم، لذلك هذا ما أركز عليه، لدي هدف واحد، تركيزي أن أكون أفضل لاعب يمكن أن أكونه".

ويستعد هالاند للظهور في مباراة "السيتيسينز" مع منافسه كوبنهاغن الدنماركي، على أرض استاد الاتحاد، الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.