عضو الاتحاد المصري: حسام حسن لم يستطع التواصل مع محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إيهاب الكومي، صحة تقارير صحفية قد زعمت بوجود خلاف بين المدير الفني لمنتخب "الفراعنة"، حسام حسن، واللاعب محمد صلاح.

وكانت تقارير قد ذكرت أن صلاح على خلاف مع حسام حسن، بعد تصريحات المدرب عن اللاعب عقب إصابته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأوضح الكومي خلال حديثه لقناة "ETC TV" المصرية أن وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، سيعمل على جمع حسام حسن ومحمد صلاح في المرحلة المقبلة، لتكون "العلاقة بينهما على أفضل ما يكون"، نافياً وجود أي خلاف.

وقام حسام حسن باستدعاء اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إلى معسكر منتخب مصر، المقرر إقامته في الإمارات خلال مارس/ آذار الجاري.

وبيّن إيهاب الكومي موقف الاتحاد المصري من انضمام صلاح إلى المعسكر، إذ يعاني اللاعب من الإصابة مؤخراً، قائلاً: "تلقينا خطاب من ليفربول بأن اللاعب في مرحلة التأهيل، لذا قررنا كاتحاد أن يتواجد محمد ضمن المعسكر في حال تأكد سلامته ومشاركته مع فريقه في المباريات المقبلة، وسيبقى الجهاز الطبي في المنتخب على تواصل مع النادي الإنجليزي".

في الوقت ذاته، أثار الكومي جدلاً بعد أن كشف أن الجهاز الإداري لمنتخب "الفراعنة" بقيادة، إبراهيم حسن، والمدرب حسام حسن حاولا التواصل مع محمد صلاح في الآونة الأخيرة، لكن لم ينجحا في ذلك.