دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي المصري، تواجد اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) في قائمة الفريق، التي ستغادر إلى الأراضي السعودية، الأربعاء، لخوض نهائي كأس مصر.

وأوضح شريف فؤاد، لـ CNN بالعربية، أنه لا يوجد خلاف بين "كهربا" ومدرب فريق "المارد الأحمر"، مارسيل كولر، على عكس ما أثير في الأوساط الإعلامية خلال الآونة الأخيرة.

وبيّن شريف فؤاد أن "كهربا" قدم اعتذاره للجهاز الفني عن المشاركة في مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا، في فبراير/ شباط الماضي، لظروف شخصية، لافتاً أنه "تمّ تفهم موقف اللاعب" من قِبل النادي.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، قد غاب عن قائمة النادي الأهلي في آخر 3 مباريات بمختلف المسابقات.

ويستعد "كهربا" ورفاقه لمواجهة نادي الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الرياضي 2023/2022، الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، مساء الجمعة المقبل.

هذا الموسم، لعب محمود عبد المنعم "كهربا" 14 مباراة مع "المارد الأحمر"، سجّل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.