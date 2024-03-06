دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN– أصدر نادي العين الإماراتي بيانا بعد حادثة الاشتباك بالأيدي التي تبعت مباراة الفريق أمام النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال النادي الملقب بـ"الزعيم" في بيانه الذي نشره عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "علاقة العين والنصر راسخة وتاريخية ولا يمكن أن تتأثر باجتهادات شخصية".

وأردف العين في بيانه بالإشارة إلى الأحداث التي تبعت المباراة: "الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتسبب في الاحتكاك مع الجماهير".

وتابع النادي الإماراتي في بيانه: "نرفض الخروج عن النص ونتعاون مع الشرطة والنيابة العامة لمواجهة الظواهر السالبة".

وبشأن الجدل الذي أُثير حول تذاكر المباريات، قال العين: "لم يصدر النادي أي دعوات مجانية لحضور المباراة الآسيوية"، وتابع: "حذرنا من التعامل مع قنوات البيع غير الرسمية والتذاكر المزورة والروابط الوهمية".

وأضاف "الزعيم" في بيانه قائلا: "نادي العين اعتمد سياسة التواصل المباشر مع أكثر من 15 ألف مشجع"، وتابع: "تواصلنا مع إدارة نادي النصر وأرسلنا رابطا مخصصا لمدرج الأشقاء في استاد هزاع بن زايد".

وأثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع الإثنين، جدلا، وذلك بعد أن أظهر وقوع اشتباك بالأيدي بين قسم من جماهير العين الإماراتي والنصر السعودي بعد نهاية مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.