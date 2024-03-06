دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي بايرن ميونخ الألماني على منافسه لاتسيو الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد، على أرض ملعب "أليانز أرينا"، الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وتناوب على تسجيل أهداف فريق "البافاري" كل من هاري كين (ثنائية) وتوماس مولر عند الدقائق 38 و45+ و66.

وبلغ نادي بايرن ميونخ الدور ربع النهائي في مسابقة تشامبيونزليغ، بعد تفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة 1/3.

في ذات المرحلة، تغلّب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره ريال سوسيداد الإسباني، بهدفين مقابل واحد، على أرض ملعب الأخير.

وأحرز كيليان مبابي ثنائية النادي الباريسي في الدقيقتين 15 و56، فيما جاء هدف النادي الإسباني الوحيد عن طريق ميكل ميرينو عند الدقيقة 89.

ووصل نادي باريس سان جيرمان إلى دور الثمانية بتفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة 1/4.