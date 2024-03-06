(CNN) -- أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني فرض عقوبة على جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، على خليفة الأحداث التي شهدتها مباراة "الميرنغي" مع فالنسيا، السبت الماضي.

تلقى بيلينغهام بطاقة حمراء بعد صافرة نهاية المباراة، بسبب انفعاله برفقة زملائه على الحكم جيل مانثانو.

وكان الحكم جيل مانثانو قد ألغى هدفاً لصالح نادي ريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدفين لمثلهما.

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة في الوقت الذي وجّه فيه إبراهيم دياز، لاعب فريق "الميرنغي"، كرة عرضية على رأس زميله جود بيلينغهام، ليضع الكرة في شباك المنافس.

ذكر تقرير الحكم بعد المباراة أن متوسط الميدان الإنجليزي انفعل غضباً وصرخ مرات عدّة، بعد إطلاق الصافرة.



وتقضي العقوبة بإيقاف جود بيلينغهام لمباراتين، إضافة إلى دفعه غرامة مالية وقدرها 600 يورو (حوالي 652 دولاراً) مع فرض غرامة أخرى قدرها 700 يورو (751 دولاراً) على نادي ريال مدريد، وفقاً للمادة 124من لوائح مسابقة "لاليغا".

إيقاف بيلينغهام لن يؤثر على مشاركته في مباراة فريق "الميرنغي" ونظيره لايبزيغ الألماني، مساء الأربعاء، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

من المتوقع أن يغيب جود بيلينغهام عن مباراتين ضدّ ناديي سيلتا فيغو وأوساسونا في الدوري الإسباني.

كما من المتوقع أن يقدم نادي ريال مدريد استئنافاً للحكم الصادر بحق اللاعب إلى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني.