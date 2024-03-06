دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد النجم المصري محمد صلاح إلى المشاركة في تدريبات نادي ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، بعد شفائه من إصابة عضلية عانى منها في الآونة الأخيرة.

ونشر فريق "الريدز"، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، لقطات مصورة من التدريبات، التي شهدت تواجد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

وكتب نادي ليفربول: "العودة التي ينتظرها الجميع".

وكان صلاح قد شكى من إصابة عضلية للمرة الأولى خلال تواجده مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية الفائتة، ثمّ خضع للعلاج ونجح في العودة للمشاركة مع زملائه في مباراة واحدة، قبل تجدد إصابته.

بعد شفائه، بَاتَ بإمكان النجم المصري خوض مواجهة فريق "الريدز" مع نظيره سبارتا براغ التشيكي، على أرض ملعب الأخير، الخميس المقبل، وضمن منافسات الدوري الأوروبي.