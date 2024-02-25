دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غاب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، عن مواجهة فريقه مع نظيره تشيلسي، على ملعب "ويمبلي"، الأحد، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ولم يتواجد النجم المصري في تشكيل "الريدز" بسبب معاناته من إصابة عضلية حرمته من مشاركة زملائه في رحلة البحث عن أول ألقاب الفريق هذا الموسم 2024/2023.

كان صلاح عانى من الإصابة خلال ظهوره مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في ساحل العاج، قد أبعدته عن الملاعب لقرابة شهر من الزمن.

بعد شفائه، عاد صلاح وشارك مع نادي ليفربول في مباراة واحدة أمام نادي برينتفورد في 17 فبراير/ شباط، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن تجدد إصابته ويغيب مرة أخرى عن المستطيل الأخضر.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، 19 هدفًا و9 تمريرات حاسمة، بعد خوض 28 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري.