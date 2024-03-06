دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مشروع جديد في الرياض سيكون بالتعاون مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أن يتم الإعلان عنه في الأشهر المقبلة.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، صورة تجمعه مع لاعب نادي النصر السعودي، رونالدو، والملاكم البريطاني أنتوني جوشوا ومواطنه تايسون فيوري، ومقاتل فنون قتال مختلطة الفرنسي فرانسيس نغانو.

ووصفهم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية بأنهم أفضل الرياضيين حول العالم في رياضاتهم.

وكتب تركي آل الشيخ: "مع اصدقائي العزيزين افضل رياضيين في العالم في رياضاتهم ومفاجآت كبيرة قريباً … ومشروع مع الاسطورة كريستيانو رونالدو في الرياض سيعلن عنه في الاشهر القادمة".

وأضاف: "وفي انتظار نزال يوم الجمعة بين جوشوا وانجانو...وفي انتظار نزال كل العصور ونزال القرن بين الاسطورة تايسون فيوري والمذهل والبطل الكبير اوزيك".

وكان تركي آل الشيخ قد لعب دوراً فعّالاً في إقامة مواجهات الوزن الثقيل في بلاده، ضمن فعاليات موسم الرياض، وكان كريستيانو رونالدو حاضراً لبعض المواجهات السابقة بين أبرز أبطال الملاكمة.