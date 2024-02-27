دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن المكافآت المالية الخاصة بالمباراة النهائية لكأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي فريق "المارد الأحمر" مع منافسه "الفارس الأبيض" في المشهد الختامي من مسابقة الكأس للموسم الرياضي 2023/2022، على أراضي السعودية، في 8 مارس/ آذار المقبل.

وقال تركي آل الشيخ لقناة "OnTime" المصرية : "ستكون مكافأة الفائز 500 ألف دولار، مقابل 150 ألف دولار للوصيف، و50 ألف دولار لأفضل لاعب في المباراة"، على أن تقدم هذه المبالغ من قِبل موسم الرياض.

وبيّن تركي آل الشيخ أنه سيتم تقديم "درعاً" للفريق الفائز في المباراة، على أن يكون "مطلياً بماء الذهب".

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن تواجد المدرب جوزيه مورينيو في الاستديو التحليلي الخاص بالمباراة، إضافة لإقامة بعض الفعاليات قبل وبعد المباراة.

وقال تركي آل الشيخ: "ستتواجد 44 كاميرا لتغطية المباراة، منها 28 داخل الملعب، وبإخراج طاقم أخرج نهائي كأس العالم".

وسبق لتركي آل الشيخ وأن كشف عن نفاد تذاكر المباراة بين قطبي القاهرة، الأهلي والزمالك، بعد ساعات من طرحها للبيع.