دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، على تصريحات ألكساندر أرنولد، ظهير نادي ليفربول، قبل أيام من مواجهة الفريقين في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ويحتل فريق "الريدز" صدارة سلم ترتيب أندية البريميرليغ هذا الموسم، برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منافسه "السيتيسينز".

في مقابلة ماضية، تحدّث أرنولد عن المنافسة بين نادي ليفربول ونظيره مانشستر سيتي في الآونة الأخيرة، قائلاً: "إذا نظرنا إلى هذه الحقبة، على الرغم من أنهم (مانشستر سيتي) فازوا بألقاب أكثر، وربما كانوا أكثر نجاحاً، فإن ألقابنا ستعني المزيد بالنسبة لنا ولقاعدتنا الجماهيرية، بسبب الأوضاع المالية في كلا الناديين".

وقال هالاند لشبكة "Sky Sports" البريطانية: "ليفربول هو الفريق الأفضل في المسابقة، لقد قدموا أفضل موسم حتى الآن، لذا علينا أن نحاول أن نلعب بأفضل ما لدينا".

وأكمل المهاجم النرويجي: "أعتقد أن مباراة مانشستر سيتي ضدّ ليفربول هي مباراة خاصة حقاً، لذا ستكون مباراة خاصة ومباراة مهمة".

ورداً على تصريح ألكساندر أرنولد، قال: "إذا كنت تريد أن تقول ذلك، حسناً، لقد مر عام واحد على فوزنا بالثلاثية، إنه شعور جميل للغاية، أعتقد أنك لا تعرف بالضبط هذا الشعور الذي شعرتُ به الموسم الماضي، لقد كان شعوراً لطيفاً للغاية".

وأكمل إيرلينغ هالاند: "يمكنهم التحدث بقدر ما يريدون، أو يمكنه التحدث بقدر ما يريد، لا أعرف لماذا فعل ذلك، لكني لا أمانع".