دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بلغ نادي ريال مدريد الإسباني الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بـ"شق الأنفس"، بعد تعادله مع منافسه لايبزيغ الألماني بهدف لمثله، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، الأربعاء، في إياب دور الـ16.

وسجل فريق "الميرنغي" أولا عبر لاعبه فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 65، ثم أحرز اللاعب فيلي أوربان هدف التعديل للنادي الألماني في الدقيقة 68.

واستفاد نادي ريال مدريد من فوزه ذهابا بهدف نظيف، ليصل إلى دور الثمانية بمجموع المباراتين 1/2.

في المرحلة ذاتها، فاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره كوبنهاغن الدنماركي بثلاثة أهداف لواحد، على أرض استاد الاتحاد.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق "السيتيسينز" كل من مانويل أكانجي وجوليان ألفاريز وإيرلينغ هالاند، عند الدقائق 5 و9 و45+، فيما أحرز محمد اليونسي هدف النادي الدنماركي الوحيد في الدقيقة 29.

ووصل نادي مانشستر سيتي للدور ربع النهائي في المسابقة الأوروبية، بعد تفوقه بمجموع المباراتين 2/6.