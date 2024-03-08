دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز النادي الأهلي بلقب كأس مصر، بعد تفوقه على منافسه الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، الجمعة.

وجاء هدف فريق "المارد الأحمر" الأول في الدقيقة 84 عبر لاعبه إمام عاشور، الذي وضع الكرة في شباك فريق "الفارس الأبيض" من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف محمد أفشة الهدف الثاني للنادي الأهلي عند الوقت المحتسب بدل الضائع، من تسديدة خارج الصندوق.

وبدا نادي الزمالك عاجزاً عن إحراز التعديل في الدقائق الأخيرة، ليفوز نظيره "المارد الأحمر" بلقب المسابقة للموسم الرياضي 2023/2022.

ويعتبر النادي الأهلي الأكثر فوزاً بلقب كأس مصر بواقع 39 مرة، ثم نادي الزمالك بـ28 مرة.