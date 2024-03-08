دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع ظهور النجم البرازيلي السابق رونالدو ونظيره الإيطالي فرانشيسكو توتي والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على هامش نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونظيره الزمالك في العاصمة السعودية الرياض، الجمعة.

وأظهرت لقطات مصورة مورينيو وهو يحمل كأس المسابقة ويدخل به إلى ملعب الأول بارك، وبجانبه رونالدو، الذي ارتدى قميص النادي الأهلي، وتوتي الذي ارتدى قميص نادي الزمالك.

وصافح هذا الثلاثي لاعبي الفريقين، ووقفوا بجانبهم قبل انطلاق صافرة البداية.

ويعتبر رونالدو وتوتي من أبرز اللاعبين على مر تاريخ كرة القدم، إذ لديهما الكثير من الإنجازات الفردية والجماعية، فيما يعد جوزيه مورينيو أحد أفضل المدربين حول العالم.