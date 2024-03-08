دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدّث بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريق مع منافسه ليفربول، في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، الأحد المقبل.

وسُئل غوارديولا عن رأيه بتصريح مدافع فريق "الريدز"، ألكساندر أرنولد، حول فريق "السيتيسينز"، والذي أثار جدلاً في الأوساط الإعلامية.

وأجاب بيب غوارديولا، قائلاً: "أتمنى له الشفاء العاجل، والعودة إلى الملاعب في وقت قريب"، رافضاً الدخول في خلاف مع أرنولد، الذي يعاني من الإصابة في الركبة مؤخراً.

في وقت سابق، قال ألكساندر أرنولد إن نجاح نادي مانشستر سيتي من حيث تحقيق الألقاب "لا يعني بقدر ما يعني لنادي ليفربول"، بسبب "الأوضاع المادية في كلا الناديين".

وكان إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق "السيتيسينز" قد رّد على تصريح أرنولد، خلال حواره مع شبكة "Sky Sports" البريطانية، قائلاً: "إذا كنت تريد أن تقول ذلك، حسناً، لقد مر عام واحد على فوزنا بالثلاثية، إنه شعور جميل للغاية، أعتقد أنك لا تعرف بالضبط هذا الشعور الذي شعرتُ به الموسم الماضي، لقد كان شعوراً لطيفاً للغاية".

وأكمل هالاند: "يمكنهم التحدث بقدر ما يريدون، أو يمكنه التحدث بقدر ما يريد، لا أعرف لماذا فعل ذلك، لكني لا أمانع".