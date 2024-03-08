أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد سوء نتائج النصر السعودي مؤخراً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعاني نادي النصر السعودي من سوء النتائج في الآونة الأخيرة، إذ تلقى خساراتين متتاليتين ضمن بطولتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا.

وخسر فريق "العالمي" أمام نظيره الرائد بثلاثة أهداف لواحد، في دوري روشن، وأمام العين الإماراتي بهدف نظيف، في ذهاب الدور ربع النهائي من التشامبيونزليغ الآسيوي.

وفي أول تعليق لكريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، بعد الخساراتين، كتب النجم البرتغالي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "كلّ نكسة هي درس للعودة بشكل أقوى"، وأرفق التدوينة بصورة للفريق.

ولم يتمكّن رونالدو (39 عاماً) من هز شباك المنافسين في آخر مباراتين له، لكنه يمتلك برصيده 28 هدفاً و11 تمريرة حاسمة هذا الموسم 2024/2023.