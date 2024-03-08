دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطات مصورة لردود فعل كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، خلال مباراة الفريق مع منافسه الرائد، في ملعب الأول بارك، الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من دوري "روشن" السعودي.

وخسر النجم البرتغالي (39 عاما) ورفاقه من فريق الضيف، الرائد، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأظهرت لقطات غضب رونالدو من سقوط لاعبي نادي الرائد على أرض الملعب خلال المباراة.

كما أظهرت لقطات أخرى حسرة كريستيانو رونالدو بعد إضاعته لبعض الهجمات، إذ حرمته العارضة من هز شباك المنافس عبر كرة ثابتة.

وشعر النجم البرتغالي بالحزن والحسرة بعد تلقي فريقه الهدف الثالث.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد فريق "العالمي" عند النقطة 53 في وصافة سلم ترتيب المسابقة، على بعد 9 نقاط من المتصدر، الهلال، بينما وصل نادي الرائد للنقطة 23 في المركز الثالث عشر.