دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالب المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، بدعم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يُعد من أكثر اللاعبين تعرضاً للعنصرية في الملاعب، خلال المواسم الأخيرة.

في وقت سابق، قالت رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) إنها "تدرس وتحلل الحقائق" حول مزاعم عن تعرض فينيسيوس للإساءة العنصرية مجددًا، من قِبل أحد الجماهير خلال مباراة "الميرنغي" ونظيره فالنسيا، السبت الماضي.

وكان البعض من المتابعين قد طالب بطرد فينيسيوس جونيور في مباراة ناديي ريال مدريد ولايبزيغ الألماني، الأربعاء الفائت، ضمن دوري أبطال أوروبا، بسبب احتكاكه مع لاعب المنافس، لكن الحكم كان قد منحه بطاقة صفراء فقط.

وفي مؤتمر صحفي يسبق مباراة "الميرنغي" ومنافسه سيلتا فيغو في مسابقة (لا ليغا)، قال أنشيلوتي: "لقد نظرتُ إلى الإحصائيات ولم أجد أبدًا لاعبًا يتعرض للاضطهاد مثله (فينيسيوس)، يركلونه، يهينونه، ويصفرون عليه، هو يسجل الأهداف ويقدم التمريرات الحاسمة".

وتابع المدرب الإيطالي: "أعتقد أنه يتعين على الجميع تغيير مواقفهم تجاه فينيسيوس جونيور، لم يحدث أبدًا أن تعرض لاعب بهذه الموهبة للاضطهاد إلى هذا الحد".

شارك اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، في 26 مباراة هذا الموسم 2024/2023، سجّل خلالها 15 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.