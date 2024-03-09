احتفال حارس الأهلي مع والديه بعد الفوز بكأس مصر يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، على الاحتفال مع والده، أحمد شوبير، ووالدته بعد الفوز بكأس مصر للموسم الرياضي 2023/2022، على حساب الزمالك.

وكان مصطفى شوبير ورفاقه قد تغلبوا على منافسهم الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، الجمعة.

بعد صافرة نهاية المباراة بإعلان فوز النادي الأهلي باللقب، احتفل مصطفى شوبير مع والديه، إذ أظهرت لقطات مصورة وهو يعانقهما ويقبلهما، لتخطف هذه اللقطات أنظار المتابعين.

مصطفى (23 عاماً)، هو نجل أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وبات أحد العناصر الأساسية في الفريق، خاصة بعد إصابة الحارس محمد الشناوي.

ويُشار إلى النادي الأهلي يُعتبر الأكثر فوزاً بلقب كأس مصر بواقع 39 مرة، ثم نادي الزمالك بـ28 مرة.