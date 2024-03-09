دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ بهدفي النادي الأهلي في مرمى نظيره الزمالك، خلال مباراة الفريقين ضمن نهائي كأس مصر للموسم الرياضي 2023/2022، الجمعة.

وتوّج فريق "المارد الأحمر" بلقب المسابقة على حساب منافسه "الفارس الأبيض"، في نهائي احتضنه ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وحضر تركي آل الشيخ النهائي في الملعب، وظهر غاضبا بعد إلغاء هدف النادي الأهلي الأول عن طريق اللاعب إمام عاشور عند الدقيقة 84، بداعي التسلل، قبل أن تتم مراجعة الحالة عبر تقنية الـ "VAR" ويتم احتساب الهدف.

بعد احتساب الهدف، انتاب تركي آل الشيخ فرحة عارمة، وكرر فرحته ذاتها بالهدف الثاني الذي أحرزه محمد أفشة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسبق وأن أعرب تركي آل الشيخ عن تشجيعه لفريق "المارد الأحمر"، وكان قد توقع فوز النادي الأهلي في المباراة بنتيجة كبيرة، قبل صافرة البداية.