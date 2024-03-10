دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن اعتذاره للجماهير، بعد تصريحاته عن فريق "العالمي"، التي تسببت في إثارة الجدل في الأوساط الإعلامية.

في وقت سابق، خسر نادي النصر من نظيره الرائد في دوري "روشن"، وحينها قال كاسترو: "منذ متى لم يفز النصر ببطولة قبل تحقيق البطولة العربية؟ لا تظنوا أن النصر يُحقق بطولة كل عام"، مُضيفًا: "المدربون الذين كانوا قبلي ماذا فعلوا؟ كانوا يبحثون عن الأعذار... لقد فزنا هذا الموسم بالبطولة العربية لكن هناك سنوات كثيرة لم يفز النصر فيها ببطولات".

وأوضح كاسترو أن هناك "سوء فهم" لتصريحاته الأخيرة، إذ قال في مؤتمر صحفي يسبق مباراة فريق "العالمي" ومنافسه العين الإماراتي: "رسالتي لجماهير النصر هي الشكر الكبير لما يفعلونه لنا في المدرجات، في كل الأوقات كانوا معنا".

وتابع: "بما أنني أتحدث للجماهير فأنا أقول لهم بأنه في آخر مؤتمر كان هناك سوء فهم لكلامي، و أعتذر عن ذلك، فما جذبني لتغيير فريقي منتصف الموسم في البرازيل وهو متصدر الدوري حينها هو فرصة وتحدي أن أكون جزءًا من مشروع نادي النصر للفوز والمنافسة بجميع البطولات".

وأكمل المدرب البرتغالي: "لا أنسى أننا افتتحنا الموسم بالفوز ببطولة، ونعدكم أننا مع لاعبينا سنعطيكم لحظات أخرى أجمل، وستسعدون معنا".

وكان كاسترو (61 عامًا) قد تولى تدريب فريق "العالمي" في يوليو/ تمّوز 2023، وقاده للتتويج بالبطولة العربية في نسختها الماضية.