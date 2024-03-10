دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخل محمد صلاح، لاعب ليفربول، في مشادة كلامية، مع برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، طالب النجم المصري بركلة جزاء بعد أن تدخل على قدمه لاعب المنافس، ناثان أكي، داخل الصندوق.

على أثر ذلك، وقعت مشادة بين صلاح وسيلفا وقد تبادلا بعض الكلمات فيما بينهما، قبل أن يتدخل اللاعبون لإنهاء الخلاف بين الثنائي.

كانت المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في قمة مباريات الجولة الـ28 من مسابقة البريميرليغ.

بهذه النتيجة، وقع فريق "الريدز" في المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث، فريق "السيتيسينز".