دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تصريحات مدير منتخب مصر، إبراهيم حسن، حول عدم ضم لاعب ليفربول محمد صلاح إلى قائمة المنتخب المشاركة في بطولة ودية بالإمارات، مشيرا إلى أن التصريحات تُمثل "بداية غير موفقة" لحسن، قبل أن يشكر أحد المتابعين على توضيح خطة الجهاز الفني لـ"الفراعنة" مع "مو".

وكتب ساويرس ردا على أحد تصريحات إبراهيم حسن، حول سبب استبعاد محمد صلاح، قائلا: "ده مش اي لاعب ….الصح معرفة اسبابه و حلها.. مش التفريط فيه.. احنا الخسرانين.. بداية غير موفقة لإبراهيم حسن".

وكتب أحد مستخدمي "إكس"، تويتر سابقا، تعليقا لساويرس قال فيه: "الاتفاق انه يرجع يلعب بالتدريج بعد الاصابة وهيكون موجود ان شاء الله في معسكر يونيو".

ورد رجل الأعمال المصري على هذا التعليق بالقول: "شكرا للتوضيح".

وكان إبراهيم حسن قد قال في مؤتمر صحفي مع شقيقه، مدرب المنتخب حسام حسن: "الاستبعاد جاء بناء على طلب محمد صلاح".

وتابع مدير المنتخب: "وقد كان مفاد الرسالة التي بعثها (صلاح) للاتحاد أنه يرى ألا يكون موجودا هذه الفترة بسبب الإصابة التي تعرض لها لأنه يريد أن يتدرج بالشفاء منها مع فريقه".

وأردف إبراهيم حسن قائلا: "مش ممكن تجيب حد غصب عنه"، وتابع: "نحن بالنسبة لنا كنا نتمنى أن يكون موجودا فهو قيمة كبيرة جدا وقائد المنتخب نفسيا، وخصوصا مع وجودنا بالجهاز الجديد أنا والكابتن حسام عندما ندخل بقوة هذا الأمر يعطي قوة للمنتخب ورد فعل نفسي للجماهير المصرية".

وأضاف مدير المنتخب: "كنا نتمنى أن يكون (صلاح) موجودا لكننا لا نريد أن نكون عائقا في طريقه".

وأعرب إبراهيم حسن عن أمنياته بأن يكون جناح ليفربول موجودا مع الفريق في المباريات الرسمية.

وكان "مو" قد شارك مع ليفربول في الشوط الثاني من مواجهة القمة أمام مانشستر سيتي، الأحد، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.