اشتباك بالأيدي بعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا.. هذا ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشبت مشاجرة بين لاعبو نادي النصر السعودي وأفراد نادي العين الإماراتي، بعد نهاية مباراة الفريقين على أرض ملعب "الأول بارك"، الاثنين، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وأظهرت لقطات مصورة اشتباك بالأيدي بين لاعبين فريق "العالمي"، بينهم أوتافيو وأليكس تيليس، وبعض من أفراد نادي العين، قبل أن يتدخل بعض من الحاضرين في المستطيل الأخضر ورجال الأمن لفض الاشتباك.

وكان نادي النصر قد فاز على ضيفه العين بأربعة أهداف لثلاثة، ليتعادل الفريقان بنتيجة 4/4 في مجموع المباراتين.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت لصالح النادي الإماراتي بنتيجة 1/3، ليضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي في المسابقة الآسيوية.