دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف رد فعل راغد النجار، حارس مرمى النصر السعودي، على هدف زميله في الفريق، كريستيانو رونالدو، في مرمى العين الإماراتي، الأنظار، على هامش لقاء الناديين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، الاثنين.

وسجل النجم البرتغالي هدفا من علامة الجزاء في الدقيقة 118، ليمنح فريقه الفوز بمباراة إياب الدور ربع النهائي بنتيجة 3/4، وفرصة الذهاب إلى ركلات الترجيح بعد التعادل بمجموع المباراتين 4/4.

وبعد الهدف، انتاب النجار فرحة كبيرة للغاية، إذ ذرف دموعه، ثم عانق رونالدو وقبل رأسه.

ولم تكتمل فرحة كريستيانو رونالدو وراغد النجار، إذ ابتسمت ركلات الترجيح لصالح نادي العين بنتيجة 1/3، لينتهي مشوار فريق "العالمي" في البطولة الآسيوية.