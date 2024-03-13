الهلال السعودي ينفرد برقم "قياسي" على مر تاريخ كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انفرد نادي الهلال السعودي برقم قياسي، إذ أصبح يمتلك أطول سلسلة انتصارات متتالية على مر تاريخ لعبة كرة القدم، متفوقا على جميع الأندية حول العالم.

و تغلب فريق "الأزرق الهلالي" على منافسه اتحاد جدة، بهدفين دون رد، الثلاثاء، في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال آسيا، ليضمن تأهله للدور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 0/4.

ويعد هذا الفوز رقم 28 لنادي الهلال على التوالي، بمختلف المسابقات، ليكون أول ناد ينجح في تحقيق ذلك.

وخلال 28 فوز، سجل النادي السعودي 81 هدفا واستقبل 8 أهداف فقط، فيما حافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة.

وتفوّق نادي الهلال على كل من أندية نيو ساينتس الويلزي (لديه 27 فوز متتالي) وأياكس أمستردام الهولندي (لديه 26 فوز متتالي و25 فوز متتالي في فترتين مختلفتين) وكوريتيبا البرازيلي (لديه 24 فوز متتالي).

وأشاد متابعون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بإنجاز فريق "الأزرق الهلالي"، إليكم أبرز التعليقات: