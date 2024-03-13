"خليته يتكي".. تصريح البليهي عن حمدالله يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار تصريحان لمدافع نادي الهلال السعودي، علي البليهي، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حول عبدالرزاق حمدالله و"سهولة" المباريات ضد "النمور"، جدلا واسعا.

وقال البليهي في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، عند سؤاله عن المشاحنة مع المهاجم المغربي لنادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله: "لا لا الأمور طيبة ما فيه شي... هذي كرة القدم زي ما قلتلك أنا اللي تكسب به العب به".

وأردف مدافع الهلال المثير الجدل بتصريحاته قائلا: "خليته يطلع برا ويتكي (يجلس) وأنا كملت المباراة".

وفي تصريح آخر لقناة "الكأس" القطرية، سئل البليهي عن المباراة الأصعب بين مواجهتي الذهاب والإياب ضد الاتحاد ليجيب: "كلها سهلة... كلها الثلاث (مباريات) سهلة"، وسأله المراسل: "ما كان صعب الاتحاد؟"، ليجيب البليهي قائلا: "أبدا"، حسب تعبيره.

وأثارت هذه التصريحات موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بين الجماهير الهلالية والاتحادية.

وانتهت مباراة الإياب بين الفريقين بفوز الهلال بهدفين نظيفين ليتفوق بمجموع المباراتين بنتيجة 4-0 ويعبر إلى نصف النهائي حيث من المقرر أن يواجه العين الإماراتي.