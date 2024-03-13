دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوق نادي أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، على منافسه بورتو البرتغالي، بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف لمثله، ضمن منافسات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق "الغانرز" على بورتو بهدف وحيد من تسجيل لياندرو تروسار في الدقيقة 41، في مباراة الإياب، ليتعادل الفريقان ويلجأن لركلات الترجيح، إذ كانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح النادي البرتغالي.

و بهذه النتيجة، بلغ نادي أرسنال الدور ربع النهائي في المسابقة الأوروبية.

في ذات المرحلة، تغلّب نادي برشلونة الإسباني على نظيره نابولي الإيطالي، بثلاثة أهداف لواحد، على أرض ملعب الأول.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الكتالوني كل من فيرمين لوبيز وجواو كانسيلو وروبرت ليفاندوفسكي عند الدقائق 15 و17 و83، فيما أحرز أمير رحماني هدف النادي الإيطالي الوحيد في الدقيقة 30.

وتأهل نادي برشلونة لدور الثمانية بعد تفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة 2/4، إذ كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.