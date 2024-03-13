دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، عن استضافة القاهرة لبطولة ودّية خلال مارس/ آذار الجاري، التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأصدر الاتحاد المصري بياناً، حمل الإعلان عن تغيير مكان البطولة الودية وتنظيمها من قبله، بعد الاتفاق مع اتحادات المنتخبات المشاركة، وهي: كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وستقام مباريات البطولة بين يومي 18 و26 من الشهر الحالي، على أن يلتقي منتخب "الفراعنة" مع نيوزيلندا وتونس مع كرواتيا في الدور نصف النهائي.

وتلعب مباراة تحديد المركز الثالث في يوم 25، بينما تعلب المباراة النهائية بين الفائزين من الدور النصف النهائي في يوم 26.

في وقت سابق، كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة من 25 لاعباً استعداداً لهذه البطولة.

وجاءت قائمة منتخب "الفراعنة" على الشكل التالي:

حراس المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير.

الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.