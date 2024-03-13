دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لبورتو البرتغالي، إنه تعرض للإساءة من ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، بعد نهاية مباراة الفريقين، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق "الغانرز" قد تفوّق على نظيره بورتو بركلات الترجيح 2/4، عقب تعادل الفريقان بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف لمثله في دور الـ 16.

وبهذه النتيجة، تأهل نادي أرسنال إلى الدور ربع النهائي في المسابقة الأوروبية.

ووفقاً لموقع "يورو سبورت"، دخل لاعبو الفريقان في مشادة بعد صافرة النهاية، ورفض مدرب بورتو مصافحة أرتيتا وتبادل معه بعض الكلمات.

وعندما سُئل سيرجيو كونسيساو عمّا حدث عقب المباراة، أجاب قائلاً: "أثناء المباراة التفت ميكل أرتيتا إلى مقاعد بدلاء فريقي، وأهان عائلتي بالإسبانية".

وأضاف: "أخبرته أن الشخص الذي أهانه لم يعد بيننا، دعه يقلق بشأن تدريب فريقه، الذي لديه أكثر من جودة كافية للعب بشكل أفضل بكثير، النتيجة لم تكن عادلة، فريقي كان يستحق التأهل".