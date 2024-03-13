دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل لاعبو نادي الهلال السعودي بمناسبة وصول زميلهم ياسر الشهراني للمباراة رقم 400 مع الفريق بمختلف المسابقات، والتي حقق خلالها عدداً من الإنجازات الفردية والجماعية.

ووصل اللاعب لهذا العدد من المباريات بعد مشاركته في مباراة فريق "الأزرق الهلالي" ونظيره اتحاد جدة، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين، أحدهما بأقدام الشهراني، وذلك في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

بعد صافرة نهاية المباراة، احتفل اللاعبون بهذه المناسبة، إذ أظهروا دعمهم لزميلهم، وسط تحية من الجماهير الحاضرة في مدرجات الملعب، في حين كان يحمل ياسر الشهراني قميصاً يتضمن رقم 400.

خلال 400 مباراة، فاز الشهراني مع نادي الهلال بـ16 لقباً، أبرزهم: الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

كما حقق اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً مع رفاقه في فريق "الأزرق الهلالي" أطول سلسلة انتصارات متتالية على مر تاريخ كرة القدم، بـ28 فوزاً.