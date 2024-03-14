دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء، على منافسه إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 2/3، بعد تعادل الفريقان بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز أتلتيكو مدريد على ضيفه إنتر ميلان في مباراة الإياب بهدفين لواحد، حيث سجل أنطوان غريزمان وممفيس ديباي هدفي النادي الإسباني فيما أحرز فيديريكو ديماركو هدف النادي الإيطالي الوحيد.

و بهذه النتيجة، تعادل الفريقان بمجموع المباراتين، ليلجأن إلى أشواط إضافة ثم ركلات ترجيح، والتي ابتسمت لنادي أتلتيكو مدريد، الذي بلغ دور الثمانية.

في ذات المرحلة، فاز نادي بوروسيا دورتموند الألماني على نظيره آيندهوفن الهولندي بهدفين دون مقابل، من تسجيل جادون سانشو وماركو رويس.

وتأهل نادي بوروسيا دورتموند إلى الدور ربع النهائي في المسابقة الأوروبية، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 1/3.