دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأربعاء، عن قائمة منتخب "أسود الأطلس"، التي ستخوض مباراتين وديتين أمام أنجولا وموريتانيا، خلال مارس/ آذار الجاري.

وضمّت القائمة 24 لاعبا من بينهم لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إبراهيم دياز، الذي تم استدعائه للمرة الأولى.

وتم الترحيب بلاعب فريق "الميرنغي" الذي فضل تمثيل منتخب "أسود الأطلس"، إذ نشر حساب الفريق على منصة "إكس" (تويتر سابقا) صورة للاعب بقميص منتخب المغرب، وعلق قائلا: "مرحبا إبراهيم دياز مع أسود الأطلس".

ويعد دياز (24 عاما) أحد العناصر الأساسية في تشكيل نادي ريال مدريد هذا الموسم، إذ شارك في 32 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وسيواجه منتخب المغرب منتخب أنجولا في يوم 22 من الشهر الحالي، ثم منتخب موريتانيا في يوم 27.