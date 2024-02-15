إبراهيم دياز.. "جوهرة ريال مدريد" الحائرة بين المغرب وإسبانيا

تألق اللاعب الإسباني من أصول مغربية، إبراهيم دياز، مع نادي ريال مدريد هذا الموسم وأثبت أنه كان الخيار المثالي للريال في سوق الانتقالات الماضية.

اللاعب بدأ مسيرته في ملقا قبل أن ينتقل إلى نادي مانشستر سيتي في عام 2015، حيث بدأ بلعب بعض المباريات مع الفريق الأول قبل أن يتم بيعه إلى ريال مدريد في 2017 ومن ثم إعارته إلى نادي أي سي ميلان لـ3 مواسم، ليخرج منه كنجم كبير أحرز خلال الفترة التي لعب فيها هناك لقب الدوري الإيطالي.

نستعرض في هذه الحلقة من "بعد الصافرة" نبذة عن مسيرة هذا اللاعب وحيرته بين المغرب وإسبانيا.