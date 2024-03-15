دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع المواجهات "النارية" التي أسفرت عنها قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الجمعة.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي، إذ سيُلعب الذهاب على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد يوم 9 إبريل/نيسان المقبل، في حين سيُلعب الإياب على أرضية ملعب "الاتحاد" في 17 من الشهر نفسه.

والتقى السيتي والريال في آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا، إذ نجح الريال بإقصاء "المواطنين" في نسخة 2021/2022 من الدور نصف النهائي بمجموع 6-5 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، في حين أخرج السيتي الريال من النسخة الماضية من الدور نفسه بمجموع 5-1.

وجاء بايرن ميونخ الألماني في مواجهة كلاسيكية مع أرسنال الإنجليزي في الدور نفسه إذ اعتاد الفريق البافاري على هزيمة "الغانرز" بنتائج كبيرة في آخر مباريات جمعتهما في دوري الأبطال، لكن "فريق أرتيتا" يمتلك طموحا كبيرا في هذه النسخة وسيقاتل حتى الرمق الأخير للوصول إلى نصف النهائي، في حين يسعى فريق توماس توخيل لمداواة جراحه المحلية بتحقيق انتصار أوروبي والاقتراب خطوة من النهائي.

وسيلتقي البايرن وأرسنال في مباراة الذهاب على أرضية ملعب "الإمارات" في 9 إبريل/نيسان في حين سيلتقيان على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في 17 من الشهر نفسه.

وفي مباراة تُعيد لعشاق الفريق الكتالوني ذكريات "الريمونتادا" عام 2017 ، سيلتقي باريس سان جيرمان وبرشلونة في مواجهة نارية لفريقين لا يٌقدمان أفضل مستوياتهما هذا الموسم.

وسيلتقي "أمراء باريس" مع أبناء كتالونيا في ذهاب الدور ربع النهائي على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في 11 إبريل/نيسان وسيلعبان الإياب في ملعب "مونتجويك" في 17 من الشهر نفسه.

أما أتلتيكو مدريد، فسيضرب موعدا مع بروسيا دورتموند الذي صالح جماهيره الغاضبة من مستوياته المحلية، بهزيمة إيندهوفن الهولندي بدور الـ16 والوصول إلى ربع النهائي.

وسيواجه أتلتيكو دورتموند يوم 9 إبريل/نيسان في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في حين سيتواجه الفريقان في "ٍسغنال إدونا بارك" في 17 إبريل.

كيف سيكون مسار نصف النهائي

سيتواجه الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي مع الفائز من أرسنال وبايرن، في حين سيلتقي الفائز من باريس وبرشلونة مع الفائز من أتلتيكو ودورتموند.