دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، على تهنئة فريق السيدات بعد فوزه بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم 2024/2023.

وحقق فريق "العالمي" لقب دوري السيدات للعام الثاني على التوالي، إذ سبق وأن ظفر به في الموسم الماضي.

وأعاد رونالدو نشر تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، من إعلان فوز الفريق بلقب دوري السيدات، وعلّق قائلاً: "تهانينا".

وسبق للاعب البالغ من العمر 39 عاماً أن هنأ فريق البراعم تحت 13 عاماً عقب حصده لقب الدوري، والذي يلعب له نجله كريستيانو جونيور.

وكان كريستيانو رونالدو قد قاد فريق الرجال للفوز على نظيره الأهلي، بتسجيله هدف المباراة الوحيد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري "روشن".