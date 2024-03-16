دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع فيديو لتصرف قام به كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، مع جماهير الأهلي خلال مواجهة الفريقين، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

خلال الفيديو، ظهر النجم البرتغالي وهو يدخل لأرض ملعب الجوهرة المشعة لإجراء عمليات الإحماء قبل انطلاق صافرة البداية، وقد نال التحية من جماهير الفريق المنافس المتواجدة في المدرجات.

وقام اللاعب البالغ من العمر 39 عاما بمبادلتهم التحية، إذ صفق لهم.

وتعد هذه المواجهة الـ22 لرونالدو في دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، ويمتلك 22 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وسبق لكريستيانو رونالدو وأن سجل هدفين، خلال مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي انتهت بفوز فريق "العالمي" بنتيجة 3/4.