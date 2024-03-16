دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الشكوى المقدمة من نادي الرياض ولاعبه محمد الشويرخ ضدّ البرازيلي مالكوم، لاعب نادي الهلال.

ورُفعت شكوى ضدّ مالكوم، لاعب فريق "الأزرق الهلالي"، بعد أن قام برشق محمد الشويرخ، لاعب نادي الرياض، بالمياه في الدقيقة 45+ خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت في يوم 8 مارس/ آذار الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري "روشن" السعودي.

وقالت لجنة الانضباط والأخلاق إن الشكوى "تم قبولها من الناحية الشكلية، لكنها رفضت من الناحية الموضوعية"، مع الإشارة إلى أن هذا القرار قابل للاستئناف.

وأوضحت لجنة الانضباط والأخلاق أن هذا القرار جاء بعد "بعد مخاطبة اللاعب للرد على ما ورد في الشكوى، ومخاطبة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للإفادة حيال الواقعة محل الشكوى".

وكان البرازيلي مالكوم (27 عاماً) قد انضم لنادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ومنذ ذلك الحين لعب 35 مباراة، سجّل خلالها 14 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة.