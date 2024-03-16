دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع رد فعل ساديو ماني، لاعب النصر، بعد رميه بزجاجات مياه من قِبل بعض جماهير الأهلي، خلال مواجهة الفريقين، مساء الجمعة، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فبعد تسجيل كريستيانو رونالدو هدفاً من علامة الجزاء لفريق "العالمي" عند الدقيقة 68، احتفل لاعبو النادي بالهدف أمام أنصار صاحب الأرض والضيافة، الأهلي.

وخلال احتفالهم، قام بعض مشجعي نادي الأهلي المتواجدين في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة برمي زجاجات مياه على لاعبي نادي النصر، وظهر ماني وهو يتصدى للزجاجات ويحاول إمساك إحداها، إذ بدا وكأنه تقمص دور حارس المرمى.

وكان ساديو ماني ورفاقه قد تغلبوا على نادي الأهلي بهدف دون مقابل، في الجولة الـ 24 من دوري "روشن".

هذا الموسم 2024/2023، لعب ماني (31 عاماً) 34 مباراة مع فريقه، سجّل خلالها 13 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة.