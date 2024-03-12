دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، رسالة لجماهير فريقه، بعد خروج "العالمي" من منافسات الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وكان رونالدو ورفاقه قد خسروا بركلات الترجيح أمام منافسهم العين الإماراتي، بنتيجة 1/3، عقب تعادل الفريقين بأربعة أهداف لمثلها في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونشر النجم البرتغالي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الثلاثاء، صورة للفريق، وقال مخاطباً المشجعين: "شكراً لدعمكم (الجماهير)، سنجد طريقة للعودة بشكل أقوى، معاً دائماً".

وكان اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً قد سجّل هدفاً واحداً، خلال فوز نادي النصر على نظيره العين في مباراة الإياب بنتيجة 3/4، لكن لم يكن ذلك كافياً للوصول للدور نصف النهائي، إذ ابتسمت ركلات الترجيح لصالح النادي الإماراتي.

وفي المسابقة الآسيوية بنسختها الجارية، لعب كريستيانو رونالدو 8 مباريات، أحرز خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.