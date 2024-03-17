دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على تصريحات كوزمين كونترا، مدرب نادي ضمك، التي زعم فيها أن الحكام ساعدوا "الأزرق الهلالي" في تحقيق الفوز على فريقه.

وكان الهلال قد تغلب على منافسه ضمك بهدفين لواحد، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، وقد شهدت المباراة اعتراضا على قرارات طاقم الحكام، بقيادة المكسيكي أدوناي إسكوبيدو، من قِبل المدرب كوزمين كونترا.

وهاجم مدرب ضمك الحكام بعد صافرة النهاية، إذ قال في مؤتمر صحفي: "أداء التحكيم يدعو للخجل، كان لنا ضربة جزاء، ويفترض طرد لاعب المنافس، سعود عبدالحميد، من المخزي أن يأتي حكام بمثل هذا الأداء، سلبوا منا المباراة"، على حد قوله.

وأضاف: "الهلال صرف مبالغ كبيرة على فريقه، ولا يحتاج لمساعدة الحكام، لكن ضمك تعرض للظلم التحكيمي، يكفي جلب مثل هؤلاء الحكام"، على حد تعبيره.

فيما قال جيسوس رداً على تصريحات كوزمين كونترا: "المباراة كانت صعبة ومعقدة، سجلنا هدفين شرعين، لا أفهم لماذا مدرب ضمك يشتكي ويعترض، إذ اعترض على قراراتهم فإنه شاهد مباراة أخرى"، حسب قوله.

وتابع قائلاً: "الوقائع والإثباتات كثيرة جداً بربط تفوق نادي الهلال بأشياء خارجة عن لعبة كرة القدم، لماذا لا يتحدثون عن الفوارق الفنية التي وصل لها الفريق، كعمل جماعي وتكتيكي وفردي، نحقق الفوز لأننا أفضل من الخصوم، هذه الأعذار خارجة عن كرة القدم، مثل التحكيم وما شابه، هذه أعذار المهزومين"، حسب تعبيره.

وأتمّ مدرب فريق "الأزرق الهلالي" بقوله: "كل من لا يستطيع مجاراة الفريق داخل الملعب، نسمع منهم كلاما عن التقليل من قيمة الفريق ومجهوده"، على حد وصفه.