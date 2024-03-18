دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاثنين، إدارج بطولة كأس عاصمة مصر، التي تقام في القاهرة بين 18 و26 مارس/ آذار الجاري، ضمن "سلسلة فيفا".

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان عبر موقعه الرسمي أن "سلسلة فيفا" هي عبارة عن "مباريات ودية تخوضها منتخبات من اتحادات قارية مختلفة عادة ما لا تكون الفرصة متاحة أمامها لمواجهة بعضها البعض".

وقال الاتحاد الدولي: "سلسلة فيفا ستكون تجريبية خلال عام 2024، تتصدرها بطولة عاصمة مصر، وستكون النموذج لاعتماد السلسلة بشكل موسع خلال الأعوام المقبلة".

وتابع قائلاً: "السلسلة تُقام في الجزائر، وأذربيجان، والمملكة العربية السعودية (بطولتان) وسريلانكا خلال عام 2024، قبل انضمام مصر كمستضيف خامس للسلسلة".

وذكر الاتحاد الدولي أن الهدف من "سلسلة فيفا" هو "رفع مستوى الاحتكاك الكروي الدولي خارج نطاق المواجهات المحلية المعتادة، وهو ما يُساهم في تطور ملموس لكرة القدم حول العالم".

ويشارك في البطولة الودية التي تحمل مسمى "كأس عاصمة مصر" كل من منتخبات مصر ونيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

ويلتقي منتخب "الفراعنة" مع نيوزيلندا، على أن تلتقي تونس مع كرواتيا في الدور نصف النهائي من البطولة، ثم يتواجه الفائزان في المشهد الختامي، فيما يلعب الخاسران معاً لتحديد المركز الثالث.