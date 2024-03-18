دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاش رحيم ستيرلينغ، لاعب نادي تشيلسي، لحظات سيئة خلال مباراة الفريق مع نظيره ليستر سيتي، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ستيرلينغ قد أضاع ركلة جزاء عند الدقيقة 26 من زمن المباراة، إذ تصدى لها حارس مرمى المنافس، كما أهدر بعض هجمات فريق "البلوز".

خلال المباراة، أطلق جماهير نادي تشيلسي صافرات استهجان على لاعبهم رحيم ستيرلينغ، ورددوا "أخرجوه من أرض الملعب".

وفي مؤتمر صحفي عقب المباراة بفوز فريق "البلوز" بنتيجة 2/4، حرص المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على دعم لاعبه ستيرلينغ، الذي لاقى انتقادات واسعة.

قال بوتشيتينو: "يمكن للاعب كول بالمر أن يهدر ركلة الجزاء، ويمكن لزميله رحيم أن يهدر، بالنسبة لي، القرار قرارهم (في اختيار المنفذ)، وأريد دائماً دعم قرار لاعبي فريقي بشأن ركلة الجزاء".

وأضاف: "المشاعر لم تكن جيدة بالنسبة لرحيم ستيرلينغ، ولكنني سأدعمه"، موضحاً: "لديه سيرة ذاتية لا تصدق، لعب لفرق كبيرة، وهو لاعب ذو خبرة، اليوم أهدر ركلة جزاء وبعض الفرص لكننا سندعمه".

كما قال مدرب نادي تشيلسي لشبكة "BBC" البريطانية: "نحن بحاجة إلى دعمه، إنه لاعب رائع، لديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة في الدوري الإنجليزي، لقد كان سيء الحظ بعض الشيء في بعض التصرفات، كان ينبغي أن يسجل".